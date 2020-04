Comp Platforma Usług: Obroty po godz. 12 w małych sklepach wzrastają o 25%

"Z dnia na dzień coraz wyraźniej widoczny jest spadek obrotów między godziną 10 a 12. Dotychczas typowy dzień roboczy w małych sklepach charakteryzował się dwoma okresami intensywnej sprzedaży: 10-12 oraz 14-18, przy czym w piątki (które charakteryzują się średnim obrotem o 20% wyższym niż inne dni robocze) popołudniowe godziny intensywnego ruchu przedłużają się zwykle aż do godziny 19. Udział zakupów robionych podczas porannego szczytu 10-12 w typowym dniu roboczym wynosi ok. 15% całodziennych obrotów badanych sklepów. Po wprowadzeniu najnowszych regulacji wartość ta spadała codziennie od pierwszego dnia osiągając w piątek 3 kwietnia poziom 11,5%, czyli o 23% mniej niż zwykle" - czytamy w komunikacie.

Spadek obrotów najbardziej widoczny był w sobotę, 4 kwietnia, która jest tradycyjnie dniem największych zakupów w małych sklepach spożywczych (o 28% więcej niż w przeciętny dzień roboczy), a w dodatku szczyt zakupów przypada na godziny przed- i okołopołudniowe - prawie 1/3 całego dziennego obrotu przypada na godziny 10-14, z czego przedział 10-12 odpowiada za niemal 17%. W sobotę, 4 kwietnia, łączne obroty badanych sklepów detalicznych podczas okienka dla seniorów wynosiły 12,5% dziennego obrotu, czyli o 1/4 mniej od obrotów w analogicznym okresie tydzień wcześniej, wskazano również.

We wszystkie badane dni wyraźnie widać było wzrost obrotów tuż po "okienku". Przedział między godziną 12 a 14 jest tradycyjnie (za wyjątkiem soboty) okresem mniej intensywnego ruchu w sklepach, po którym następuje drugi szczyt popołudniowy. Przez pierwsze trzy dni po wprowadzeniu nowych obostrzeń obroty w badanych sklepach skokowo wzrastały tuż po godzinie 12, osiągając wzrost godzina do godziny na poziomie od 19% we środę do 40% w piątek. Ten intensywny ruch podczas przerwy obiadowej nakładał się na szczyt popołudniowy, przez co obroty podwyższone w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego tygodnia utrzymywały się przynajmniej do godziny 17, podkreślono.

"Sprzedaż podczas 'okienka' gwałtownie spadła. Dawniej był to okres największych obrotów w ciągu dnia. Teraz przesunął się o dwie godziny. Skokowy wzrost o 58% tuż po 12 oznacza ogromne kolejki. Te dane są wyraźnym sygnałem dla młodszych konsumentów - unikajcie zakupów w południe, unikajcie największych kolejek, szczególnie w soboty. Większe kolejki to większe ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Najlepiej przyjść na zakupy wcześnie rano" - powiedział wiceprezes Comp Platforma Usług Tomasz Jasinkiewicz, cytowany w komunikacie.

W danych z systemu M/platform można również zauważyć pogłębiający się trend robienia dużych zakupów w małych sklepach. Liczba paragonów, a zatem częstotliwość wizyt, spadła w ubiegłym tygodniu o kolejne 4%, osiągając poziom o 20% niższy niż w lutym. Utrzymujące się podwyższone obroty wzrosły o kolejne 6%, dochodząc do pułapu 16% powyżej średniej tygodniowej z lutego. Te wysokie obroty i rzadsze wizyty w sklepach przełożyły się na kolejny skokowy wzrost wartości koszyka z 31% do 44% powyżej średniej z lutego. To, co w zeszłym tygodniu było zaskoczeniem, przekształca się wyraźnie w stabilny trend, świadczący o tym, że w dobie pandemii COVID-19 małe sąsiedzkie sklepy za rogiem zmieniają swą rolę, podano także.

"Od trzech tygodni obserwujemy silny trend - kupujemy w sklepach tradycyjnych coraz rzadziej, już o 20%, a nasz średni koszyk jest coraz większy, już o 44%. W dobie koronawirusa małe sklepy stają się głównym źródłem zaopatrzenia dla wielu z nas. Nowe ograniczenia wyraźnie ten trend umacniają. Te rzadsze i większe zakupy oznaczają skrócenie czasu przebywania w sklepie, co pomaga w walce z koronawirusem. W celu dalszego skrócenia tego czasu coraz więcej małych sklepów 'za rogiem' przechodzi na model 'zamów i odbierz'. Nie wszystkie z nich mają do tego stosowne narzędzia, dlatego też już w tym tygodniu uruchamiamy na M/platform nową ogólnopolską usługę, dzięki której klienci mogą przekazywać swoje listy zakupowe do ulubionego sklepu za rogiem. Będzie to usługa całkowicie bezpłatna zarówno dla detalistów jak i konsumentów. To jest nasz wkład w walkę z koronawirusem" - podsumował Jasinkiewicz.

Badaniami objęto próbkę n = 4634 reprezentatywnych sklepów z segmentu handlu tradycyjnego, wybranych spośród sklepów, które przystąpiły do programu Promo+. Analizę opracował dział analityki Comp Centrum Innowacji, dostawcy systemu M/platform, na zlecenie Comp Platforma Usług S.A., operatora usługi Promo+.

M/platform to cyfrowa platforma usługowa, która w oparciu o możliwości urządzeń fiskalnych pozwala rozwijać ofertę tradycyjnych punktów handlowych. Platforma integruje narzędzia i usługi wspierające pracę sklepów detalicznych, umożliwiając korzystanie z wielu usług takich, jak organizacja bezpośrednich promocji od producentów, usługi księgowe, prawne i analityka sprzedaży. Dostawcą systemu M/platform jest Comp Centrum Innowacji.

