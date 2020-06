Cordia rozpoczęła sprzedaż pierwszej inwestycji w Gdańsku, na ok. 200 mieszkań

Villa Jaśkowa Dolina powstanie w dwóch etapach. W ramach realizacji I etapu osiedla powstanie 5 budynków, w których znajdzie się łącznie 97 mieszkań o metrażach od 31 do 154 m2. W II etapie Villa Jaśkowa Dolina powiększy się o kolejne 4 budynki i 118 mieszkań od 34 do 129 m2. Rozpoczęcie budowy I etapu jest planowane na listopad 2020 r., a zakończenie - na 1 kwartał 2022 r., podano także.

"Dalej rozwijamy się w Polsce. Villa Jaśkowa Dolina to nasz pierwszy projekt w Trójmieście, ale też pierwszy, który realizujemy w ramach strategii ekspansji poza Warszawę i Kraków. Nasz cel to pierwsza dziesiątka największych graczy w kraju i sprzedaż na poziomie od 1500 do 2000 mieszkań rocznie - dlatego chcemy być obecni we wszystkich dużych miastach. Mamy zabezpieczoną działkę w Poznaniu, niedługo startujemy z debiutanckim projektem w Sopocie, szukamy równie atrakcyjnych gruntów we Wrocławiu" - powiedział dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w Cordia Polska Michał Melaniuk, cytowany w komunikacie.