COVID-19 wyznaczył nowe trendy inwestycyjne. To cyfryzacja i medycyna

Niemal zerowe stopy procentowe mogą wpłynąć na znaczne przepływu kapitału w kierunku m.in. akcji na giełdach - uważa zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Michał Cichosz. Wskazuje, że inwestorzy będą wybierać spółki pod kątem potencjału do generowania dochodów i szybkiego wzrostu.

Zarządzający wskazał na dwa szeroko rozumiane sektory, które Skarbiec TFI identyfikuje jako obszary inwestycyjne, które będą istotne przez kolejne lata. To cyfryzacja firm oraz branża nowych technologii w medycynie.

Zwrócił uwagę, że obecnie na giełdach notowanych jest znacznie więcej spółek, które są dostawcami usług związanych z cyfryzacją biznesu, niż było to w przypadku ostatniej rewolucji internetowej dotyczącej konsumentów, w której kilka dużych podmiotów zdominowało rynek usług i produktów dla konsumentów.

- Samych notowanych na giełdzie podmiotów oferujących ekspozycję na cyfryzację biznesu jest ponad sto i to tylko na rynku amerykańskim. Są one na dużo wcześniejszym etapie rozwoju niż giganci internetowi niedawno - powiedział Cichosz.

Kolejny obszar, w którym Skarbiec TFI spodziewa się nowej rewolucji to medycyna, która przez wiele lat nie nadążała za zmianami technologicznymi, ale wydarzenia związane z COVID-19 spowodowało tu "przebudzenie" branż, budżetów i cyfryzację tego rynku.

- Obserwujemy takie ciekawe trendy i obstawiamy je w naszym inwestycjach, jak genomika, czyli technologia umożliwiająca powszechny dostęp do sekwencjonowania ludzkiego genomu. Dochodzimy do punktu, w którym ten proces staje się już tani. Sekwencja genomu w 2010 roku kosztowała 30 tys. dolarów, a dziś to poniżej 1 tys. dolarów, więc automatycznie ten rynek powiększa się - wskazuje ekspert.