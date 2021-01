Cyberpunk 2077 swoje zarabia. W rok CD Projekt może zainkasować 3 mld zł

To miała być wielka światowa premiera, a dla dużej części graczy (głównie tych posiadających konsole starszej generacji) "Cyberpunk 2077" okazał się klapą. Mocno niedopracowana gra to cios wizerunkowy dla CD Projektu. Za całą sytuację przepraszał ostatnio sam współzałożyciel firmy Marcin Iwiński .

Jedno to PR, a czym innym są finanse. Pod tym względem Cyberpunk wcale nie wypada tak źle. Dom Maklerski BDM szacuje, że w całym 2021 roku grę nabędzie 12 mln graczy, co wraz z wydaniem jednego dodatku pozwoli CD Projektowi wygenerować 1,4 mld zł przychodów.

Jeśli dodać do tego grudniową sprzedaż i zamówienia składane przez graczy z całego świata przedpremierowo, to może się okazać, że w rok od premiery łączna sprzedaż Cyberpunka będzie na poziomie 24,2 mln egzemplarzy, co przełoży się na 2,9 mld zł przychodów - wyliczają analitycy.