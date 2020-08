DB Energy z rekordowymi wynikami, podtrzymuje plan przejścia na rynek główny GPW

Docelowo trzecim obszarem w przychodach spółki ma być diagnostyka uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych przy wykorzystaniu autorskiego systemu DiagSys. Projekt B+R, realizowany w ramach Industry 4.0, obejmuje opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru Big Data, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.