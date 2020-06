Decyzja OPEC+ o utrzymaniu cięć produkcji ropy naftowej nie zaskoczyła rynku

Kraje OPEC+, z Arabią Saudyjską i Rosją na czele, postanowiły przedłużyć do końca lipca cięcia na poziomie prawie 10 mln baryłek dziennie, czyli około 10 procent całkowitej światowej produkcji. Decyzja ta podyktowana została koniecznością dopasowania się do realiów rynkowych. Na globalnym rynku ropy panuje nadal duża nadwyżka, którą państwa OPEC+ starają się zmniejszyć poprzez drastyczne cięcia wydobycia.

Przedłużenie cięć produkcji ropy naftowej o miesiąc było oczekiwane przez inwestorów już wcześniej, więc decyzja OPEC+ nie była zaskoczeniem. Jednak jeszcze w poprzednim tygodniu liczono na więcej. Arabia Saudyjska otwarcie deklarowała chęć przedłużenia rekordowych cięć nawet do końca bieżącego roku. Tak śmiałego ruchu nie popierali pozostali producenci ropy naftowej; Rosja rozważała przedłużenie cięć co najwyżej do początku września.