Delikatesy Centrum i Mila pod kreską. Słaby kwartał grupy Eurocash

Sprzedaż w porównywalnych sklepach (tzw. like-for-like LFL) sieci Delikatesy Centrum spadała w pierwszym kwartale o 1,48 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym czasie Biedronce sprzedaż LFL spadła o 1,1 proc., a Dino rosła o 5 proc.

Eurocash tłumaczy to integracją przejętych sklepów, świętami i rozszerzonym zakazem handlu w niedziele . W tym roku Wielkanoc była później niż rok temu, więc i zakupy przesunęły się z marca na kwiecień.

W rezultacie grupa Eurocash odnotowała w pierwszym kwartale stratę netto 33,8 mln zł, ponad dwa razy większą niż rok temu. Wynik rozczarował analityków, którzy choć spodziewali się strat, to nie aż tak dużych. Prognozy z ankiety PAP wskazywały na 29,6 mln zł na minusie.

- W tych okolicznościach, zanotowany w pierwszym kwartale spadek sprzedaży like-for-like jedynie o 1,5 proc. rok do roku jest obiecujący. Jeśli spojrzymy na wstępne szacunki narastająco za cztery miesiące, a więc z uwzględnieniem okresu świątecznego, zanotowaliśmy wzrost sprzedaży like-for-like aż o 4 proc. rok do roku - wskazał Jacek Owczarek.

Eurocash przejął w ubiegłym roku sieć Mila. Łącznie ma już własną sieć liczącą 1563 sklepów, w tym 556 sklepów należy do Eurocash, a reszta funkcjonuje na zasadzie franczyzy. Z tego pod szyldem Delikatesy Centrum jest 1333 placówek.

Delikatesy Centrum, licząc łącznie sieć franczyzową i własną, odnotowały sprzedaż 678 mln zł, czyli o 1,2 proc. wyższą rok do roku. Markety Mila dały 342 mln zł, a Eko 198 mln zł (+0,6 proc.). O 7 proc. wzrosły przychody kiosków Inmedio, do 110 mln zł.