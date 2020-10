Dell Technologies: 81% polskich organizacji priorytetyzuje cyfrową transformację

W porównaniu do DT Index z 2018 roku, tegoroczne wyniki pokazują pierwszy wzrost liczby Digital Leaders (najbardziej dojrzałych cyfrowo organizacji) do 6%. (W Polsce z 5% do 9%). Digital Adopters (druga najbardziej dojrzała cyfrowo grupa) wzrosła z 23% w 2018 roku (Polska: 24%) do 39% w 2020 roku (Polska: 43%) - wzrost o 16 pkt proc. (W Polsce o 19 pkt proc.), wymieniono w informacji.