DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

Proces integracji działalności maklerskiej w ramach grupy Banku Pekao wszedł w końcową fazę. 30 sierpnia nastąpiło prawne połączenie CDM Pekao z bankiem. Wszystkie aktywności CDM Pekao związane z prowadzeniem działalności maklerskiej zostały przeniesione do Domu Maklerskiego Pekao, działającego jako wydzielona jednostka organizacyjna w ramach banku. Operacja przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, podał bank.

"Połączenie CDM Pekao i DM Pekao to zamknięcie kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao - tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu Maklerskim Pekao. Wkrótce w ramach projektu DM Pekao rozszerzy zakres swoich kompetencji odpowiednio do uzyskanych nowych licencji, m.in. o obsługę klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie animacji rynku i emitentów. Planujemy, aby oferta trafiła do wszystkich segmentów klientów jeszcze w tym roku" - powiedział Olszewski, cytowany w komunikacie.