DNB Bank Polska: Ceny świeżej żywności mogą rosnąć o 5-10% wskutek pandemii

"W Niemczech sektor potrzebuje aż 286 tys. czasowych pracowników każdego roku. We Francji szacuje się, że do pracy zabraknie ok. 200 tys. ludzi, w Wielkiej Brytanii 90 tys., a w Szwajcarii 33 tys., ale największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest we Włoszech, które wynosi 370 tys. Problem ten dotknie również Polskę, gdzie zabraknie pracowników z Ukrainy" - powiedziała menedżer ds. klientów strategicznych w DNB Bank Polska Magdalena Szlezyngier, cytowana w komunikacie.