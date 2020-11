DPD Polska: Wolumen paczek był o 10-15% wyższy r/r do tej pory w 2020 r.

"Póki co, jesteśmy 10-15% powyżej zeszłego roku z wolumenami, to oczywiście przekłada się na obroty" - powiedział Nawłoka podczas wideokonferencji.

"Ja bym poczekał z oceną 2020 na koniec roku. Przed nami dwa ostatnie miesiące, kiedy będzie doręczany znaczący [w skali roku] procent paczek i te dwa miesiące zadecydują. Okres kwietnia i maja podniósł statystyki, ale po okresie zamknięcia [tzn. lockdownu gospodarki] nastąpił powrót do normalnych wolumenów. Co więcej, być może kolejny lockdown spowoduje zamieszanie" - wyjaśnił.

"Wszyscy spodziewają się, że przesyłek będzie bardzo dużo, ale my odnotowujemy wzrosty kilkanaście procent rok do roku i to są wzrosty, na które jesteśmy przygotowani. Nie jesteśmy bardzo mocno 'zasypani' paczkami, na te wolumeny jesteśmy gotowi. Co więcej, od około dwóch tygodni jest tąpnięcie - paczek nie jest tyle, ile byśmy się spodziewali, to się wiąże z konsumpcją i tym jak ludzie są skłonni wydawać pieniądze. Nie spodziewam się perturbacji" - podkreślił Nawłoka.