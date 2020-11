Drutex rozpoczął budowę hali magazynowej o łącznej kubaturze ok. 50 tys. m3

"Ta inwestycja to kolejny etap rozwoju firmy. Zdobywamy nowych klientów, zwiększamy produkcję, więc konieczne jest również poszerzanie bazy magazynowej, w tym przeznaczonej do przechowywania komponentów używanych w produkcji m.in. naszych profili PVC. To niezwykle istotne w kontekście zabezpieczenia ciągłości produkcji i łańcucha dostaw" - powiedział prezes Drutexu Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie.