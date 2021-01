Dworczyk: Dziś możliwe ogłoszenie 'lekkiego rozluźnienia' restrykcji

"Będziemy najprawdopodobniej dzisiaj mogli przekazać informacje na temat tego, jak dalej będzie wyglądała sytuacja z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. [...] Jeśli chodzi o Polskę, wyniki zachorowań i sytuacja pandemiczna, w stosunku do wielu naszych partnerów zagranicznych, nie jest zła, ale jednak nie możemy zapominać o tym, co się dzieje w innych krajach UE" - powiedział Dworczyk w rozmowie w radiowej Jedynce.

Odnosząc się do wczorajszej wypowiedzi głównego doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana, według którego należy odmrażać gospodarkę, ale powoli, z ewentualnością powrotu do zaostrzeń, szef KPRM stwierdził, że pojawiają się rekomendacje w tym duchu, natomiast ostateczne decyzje - według jego wiedzy - "będą zapadały dzisiaj rano i zapewne dzisiaj również zostaną zakomunikowane".

"Myślę, że trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość, tzn. trzeba - tak jak pan profesor mówił - iść w kierunku lekkiego rozluźnienia pewnych obostrzeń, które do tej pory obowiązywały, ale musi to być niezwykle ostrożny proces. Bo nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w innych krajach europejskich. A przypomnę, że wiele krajów ze względu na sytuację pandemiczną przedłuża bardzo rygorystyczne obostrzenia" - powiedział minister.