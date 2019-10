EBOR zainwestował 80 mln zł w zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego

"Jest to ważna transakcja, wzmacniająca dalszy rozwój rynku kapitałowego w Polsce oraz stwarzająca istotny wkład do poprawy zielonego bilansu kraju. Uplasowanie z sukcesem listów pokazuje, apetyty i możliwości rynku w dostarczaniu rozwiązań wyzwań, które przed nami stoją. Pokazuje nam to również, że instytucje takie, jak EBOR są częścią tego wysiłku" - powiedziała dyrektor w EBOR odpowiedzialna za banki i instytucje finansowe Unii Europejskiej Lucyna Stańczak-Wuczyńska, cytowana w komunikacie.