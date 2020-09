Echo podtrzymuje plan ok. 1600 przekazań mieszkań w całym 2020 roku

"W celu zabezpieczenia rozwoju firmy, w drugiej połowie roku koncentrujemy się na procesach uzyskiwania pozwoleń na budowę. Ponadto stale monitorujemy rynek pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych, wpisujących się w naszą strategię wzrostu. Kładziemy też duży nacisk na procesy administracyjne związane z pozwoleniami na użytkowanie naszych projektów mieszkaniowych, tak by do końca roku przekazać klientom około 1 600 mieszkań" - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie.

"By zabezpieczyć przyszły rozwój biznesu, aktywnie poszukujemy nowych działek. W pierwszym półroczu 2020 r. kupiliśmy dwie nieruchomości z potencjałem 36 tys. m2 powierzchni mieszkalnej w Krakowie i Warszawie. Zabezpieczyliśmy także tereny, na których może powstać 305 tys. m2 powierzchni użytkowej, m.in. trzy działki w doskonałych lokalizacjach w Poznaniu, Łodzi i Krakowie od grupy Tesco. Obecnie trwają analizy i wstępne prace projektowe nad zagospodarowaniem każdej z nich" - napisał Lindberg w liście dołączonym do raportu półrocznego.

Od początku roku Echo Investment oddało do użytku cztery biurowce: Face 2 Face I w Katowicach, West 4 Business Hub I we Wrocławiu, a także Biura przy Willi i Biura przy Warzelni w Warszawie. Obecnie w budowie są budynki biurowe o łącznej powierzchni najmu ok. 140 tys. m2, w tym Fuzja CD w Łodzi, Moje Miejsce II w Warszawie, Face2Face II w Katowicach oraz MidPoint71 we Wrocławiu.