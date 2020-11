EFL: Wysokie koszty początkowe to największa bariera inwestycji w OZE dla MŚP

"Największy wpływ na decyzję o inwestycji w instalację energii odnawialnej ma cena początkowa. Możliwa do wyprodukowania ilość energii schodzi na dalszy plan. Jednak im większa firma i tym samym większe zapotrzebowanie na prąd, tym mniejsze znaczenie ma koszt, a większe - ilość zielonej energii, jaką można dzięki danej instalacji wyprodukować. Dla 94% mikrofirm ten czynnik ma bardzo mały wpływ, podczas gdy dla ponad połowy średnich - umiarkowany. Trwająca pandemia może jednak sporo namieszać i na tym rynku. Wiele firm wstrzyma się z dodatkowymi inwestycjami, w tym w OZE" - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

W raporcie "Zielona energia w MŚP. Pod lupą" EFL zidentyfikował trzy największe bariery hamujące decyzje przedsiębiorców o inwestycjach w OZE. W opinii 87% zapytanych, są to zbyt wysokie koszty początkowe, 79% - długi okres zwrotu z inwestycji, a ponad połowę firm (56%) hamuje zbyt niska kwota lub brak dofinansowania. Mikrofirmy zdecydowanie częściej niż pozostali badani wskazują, że wydatki na energię stanowią zbyt małą część kosztów, aby inwestować w OZE. Natomiast wraz ze wzrostem wielkości firmy przedsiębiorcy częściej wskazywali na skomplikowane procedury i regulacje prawne oraz brak wiedzy i miejsca do zamontowania instalacji energii odnawialnej.

Wśród najważniejszych czynników, które przekonałyby firmy do decyzji o własnych instalacjach OZE, są zachęty finansowe. 71% przedsiębiorców oczekuje łatwiejszego dostępu do finansowania, 9% - tańszych technologii, a 46% - wyższych dopłat. Najmniejsze przedsiębiorstwa najczęściej wskazywały na łatwiejszy dostęp do finansowania, natomiast wraz z wielkością firmy rośnie rola wsparcia w finansowaniu inwestycji.