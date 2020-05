Elektrotim spodziewa się 'przyzwoitych' wyników w II kw.

Dodał, że grupa zakłada odwrócenie odpisów na ok. 3 mln zł, co także wpłynie na wynik.

Zapytany o to, czy w II kw. dodatni wynik odnotują wszystkie spółki grupy kapitałowej, odpowiedział, że ma taką nadzieję.

"Jedyna wątpliwość dotyczy Ostoya Data Systems. To jest bardzo niewielka organizacja i jest najbardziej wrażliwa na to, co się dzieje" - wyjaśnił prezes.