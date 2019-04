Elektryczny autobus Rafako przygotowany do prób homologacyjnych

Autobus jest przystosowany do przewożenia 53 osób, w tym 25 na miejscach siedzących. To jedna z możliwych aranżacji wnętrza, autobus może być również w wersji typowo miejskiej, z większą liczbą miejsc stojących oraz w specjalistycznej wersji szkolnej. Autobus został

zaprojektowany i wykonany od początku jako autobus z elektrycznym układem napędowym i zasilaniem bateryjnym. Baterie umieszczono w podwoziu pojazdu, co znacznie obniżyło środek ciężkości i poprawiło stabilizację toru jazdy, a zarazem pozwoliło zachować niską podłogę w przestrzeni pasażerskiej. Dzięki temu wysokość autobusu wynosi tylko 3,2 metra, co pozwoli mu wjeżdżać pod w zasadzie każdy wiadukt w polskich miastach. Dodatkowo, długość 8,5 metra i szerokość 2,45 metra umożliwiają mu swobodne poruszanie się w centrach miast, podano.

Do napędu autobusu przewidziano dwa rodzaje trójfazowych silników synchronicznych o mocy ok. 140 kW o dużej sprawności - rzędu 96 %, znacznie wyższej od stosowanych dotychczas rozwiązań. Baterie również przewidziano w dwóch wersjach, NMC 144 kWh wraz z pokładową ładowarką, które pozwolą na przejechanie ok. 140 km, oraz LTO o pojemności 61 kWh - tu zasięg naładowanego pojazdu wyniesie ok. 70 km.