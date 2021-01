Ember/Agora Energiewende: Polska energetyka najbardziej emisyjna w UE w 2020 r.

"Spadające ceny gazu w Europie spowodowały spadek produkcji z węgla brunatnego - taniej było importować energię z gazu niż produkować ją na miejscu z węgla brunatnego. Pogłębiło to polską zależność od importu. Do spadku w węglu brunatnym przyczyniło się też czasowe ograniczenie popytu związane z COVID-19 (2,6 TWh)" - czytamy dalej.

"Produkcja z węgla załamuje się w całej Europie. Tymczasem Polska nie nadąża za transformacją, co daje jej najbrudniejszą energię elektryczną w Europie. Od lutego do lipca 2020 r., po raz pierwszy w historii, Polska produkowała nawet więcej energii elektrycznej z węgla niż Niemcy, gdzie trwa wycofywanie węgla z eksploatacji. Plany Polski w zakresie energii wiatrowej i słonecznej nabierają rozmachu, ale nie są wystarczające do szybkiego odejścia od węgla. To spowodowało, że ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są najwyższe w Europie" - skomentował starszy analityk ds. energii elektrycznej w Ember Dave Jones, cytowany w komunikacie.