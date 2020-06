finanse 1 godzinę temu

Emil Ślązak został delegowany na stanowisko p.o. prezesa BOŚ Banku

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) delegowała Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu BOŚ Banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku, jednak nie dłużej niż do 16 września 2020 roku, podał bank.