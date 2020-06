Emilewicz: Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie finansowany z budżetu

"Za sprawą Funduszu, który inicjujemy dajemy realną tarczę inwestycyjną właśnie dla samorządów, która jest warta w skali całego kraju 6 mld zł. [...] 5 mld zł z tej kwoty to środki, które będą podzielone między samorządy gminne. Środki te będą dzielone zgodnie z parytetem zaplanowanych inwestycji gminy" - powiedziała Emilewicz w trakcie śniadania prasowego.

"Środki te nie będą musiały być wydane do końca tego roku. Będą na odrębnym rachunku, będą mogły być wydatkowane w trybie COViD, czyli do końca 2022 roku" - dodała.

Podkreśliła, że pochodzą one z Funduszu Przeciwdziałania COViD, utworzonego w pierwszej odsłonie tarczy antykryzysowej.

Środki będą przydzielane na podstawie specjalnego algorytmu, którego autorem jest wiceminister finansów Piotr Patkowski. Uwzględnia on m.in. poziom planowanych inwestycji w danej gminie, a także zakłada minimalną i maksymalną wartość dotacji.

W przypadku najmniejszych samorządów kwota minimalna - nawet jeżeli przelicznik wskazywałby na kwotę niższą - będzie wynosić 0,5 mln zł, a kwota maksymalna to 93 mln zł, w przypadku powiatów - będzie to od 0,5 mln zł do 20 mln zł.