Emilewicz: Ustawą o morskiej energetyce wiatrowej zajmie się minister klimatu

"Na pewno będzie istniał zespół międzyresortowy - ten, który był poprzednio, do spraw inwestycji w instalacje prosumenckie. Offshore, na pewno już wiem, że pełnomocnictwa w tej sprawie dostał pan minister Kurtyka i tę ustawę zgłasza do wykazu prac. Jest pilne, by to się znalazło w wykazie prac jeszcze przed Świętami. Legislacją [dotyczącą energetyki] zasadniczo będzie się zajmował minister Kurtyka" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.