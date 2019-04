Enea Operator opracuje system szkolenia wykorzystujący rzeczywistość wirtualną

"Wirtualna rzeczywistość to technologia informatyczna, której dynamiczny rozwój nie zaskakuje już nikogo. Na ten moment skutecznie możemy do niej przenieść ruchy naszych rąk. Powstają także specjalne bieżnie, dzięki którym w świecie wirtualnej rzeczywistości możemy poruszać się dokładnie w taki sam sposób jak robimy to w świecie rzeczywistym. Uważam, że VR to technologia niezwykle przydatna w branży energetycznej, z której potencjału musimy nauczyć się korzystać" - dodał Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator.