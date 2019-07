Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE

" Energa Wytwarzanie SA decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy zmieni nazwę. Lider jednej z kluczowych linii biznesowej Grupy Energa stanie się wkrótce spółką Energa OZE SA. To pierwszy krok ku wprowadzeniu odświeżonego podejścia pomorskiej spółki do generacji energii elektrycznej, jeszcze mocniej nastawionego na odnawialne źródła energii" - czytamy w komunikacie.

"W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze OZE i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Zmiana nazwy jednej z naszych kluczowych spółek jest tego wyrazem. Z jednej strony podkreśla wszystko to, co udało nam się w tej dziedzinie już osiągnąć. Z drugiej, wyznaczamy sobie dalszy, klarowny kierunek, do którego będziemy dążyć. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, jak również polityce rządu w obszarze wytwarzania energii" - powiedział p.o. prezesa Energi Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.