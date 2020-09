Erbud spodziewa się podobnych r/r wyników finansowych w 2020 r.

Wczoraj spółka podała, że liczy na ponad 2 mld zł przychodów w br. wobec 2,31 mld zł w 2019 r., przy zmienionej strukturze sprzedaży. W I półroczu udział budownictwa kubaturowego w kraju w łącznych przychodach grupy spadł do 54% z 72%. Zwiększył się za to udział przychodów z budownictwa inżynieryjno-drogowego (do 17% z 10%) oraz budownictwa kubaturowego za granicą (do 16% z 5%).