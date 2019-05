Eurocash: Podatek od sprzedaży detalicznej może wynieść 30 mln zł rocznie

"Uważamy, że dla wielu naszych klientów decyzja Sądu Unii Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej jest pozytywną informacją. Wprowadzenie tego podatku ma za zadanie wspierać małe przedsiębiorstwa, co jest spójne z naszą misją. Od ponad 20 lat rozwijamy się, żeby wspierać niezależnych przedsiębiorców w walce z agresywnie konkurującymi sieciami dyskontów i hipermarketów. Te sieci od zawsze miały dostęp do know-how, zaplecza finansowego czy też wsparcia wielu globalnych producentów. My natomiast wraz z kilkoma naszymi konkurentami hurtowymi walczymy od lat o lepsze warunki zakupowe dla naszych klientów. Inwestujemy w innowacje, rozwijamy się, uzyskując efekt skali, zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie marketingowe czy edukację. Decyzja Sądu UE oznacza, że niezależni przedsiębiorcy otrzymają teraz dodatkowe wsparcie, które ma na celu wyrównać różnice pomiędzy nimi, a wielkimi sieciami detalicznymi" - napisał w komentarzu Jacek Owczarek.