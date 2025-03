Europa wydała więcej na rosyjską ropę niż na pomoc Ukrainie? Trump o czymś zapomniał

Wielkie cięcia

W sumie od początku rosyjskiej inwazji państwa UE wydały na rzecz Ukrainy prawie 140 mld dol. w formie pomocy finansowej, wojskowej, humanitarnej i dla uchodźców. 65 proc. z tego to dotacje lub wsparcie celowe, a 35 proc. to pożyczki na preferencyjnych dla Kijowa warunkach.

CREA dodaje, że przez trzy lata wojny zmniejszył się też import gazu - z 54 proc. w 2021 r. do 18 proc. na koniec 2024 r. Jednak nie zakręcono do końca kurka z gazem pochodzącym z Rosji. Polska była jednym z pierwszych krajów, które zrezygnowały z rosyjskiego gazu LPG, ale Bruksela zezwala na import gazu skroplonego LNG. Import LNG do Francji wzrósł w latach 2023-2024 o 81 proc. i kosztował 2,68 mld euro. Następnie LNG w dużej mierze ma trafiać do Niemiec.