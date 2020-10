Exatel zanotował 0,4 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

"Uzyskanie rentowności to najważniejszy cel strategii wdrożonej jeszcze w 2017 roku. Zakładaliśmy, że osiągniemy ją w 2021 r. Plan zrealizowaliśmy 16 miesięcy przed planowanym wówczas terminem. Teraz przed nami kolejne wyzwanie - utrzymanie tego trendu w czasach pandemii i rysującego się coraz wyraźniej spowolnienia gospodarczego. Zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych" - powiedział prezes Nikodem Bończa Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Rosnąca efektywność finansowa Exatel wynika ze strategii wychodzenia z kontraktów o wysokim ryzyku biznesowym, szczególnie widocznym w hurcie głosu. Przekłada się to na mniejsze przychody ze sprzedaży, które w pierwszych dziewięciu miesiącach osiągnęły wartość 264,5 mln zł. Natomiast do 60,1 mln zł zwiększyły się środki pieniężne na rachunkach Exatel przy jednoczesnym braku długoterminowych zobowiązań finansowych.

"Przez ostatnie 3 lata Exatel wykonał olbrzymią pracę, by wejść na trend wzrostowy. Po pierwsze - wybudowaliśmy 2 188 km nowej sieci światłowodowej. Postawiliśmy także na dywersyfikacje naszej działalności uzupełniając naszą podstawową ofertę o usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, IT oraz łączności satelitarnej. Jeśli dodamy do tego wzrost efektywności finansowej naszej organizacji, stały rozwój na rynkach międzynarodowych (w zakresie hurtu głosu oraz transmisji danych) i wdrażane produkcyjnie autorskie projekty badawczo-rozwojowe - rok-roczny wzrost EBITDA na średnim poziomie 20% za lata 2017-2019 nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem" - dodał prezes.