Finax celuje w 100 mln euro aktywów i 10 tys. inwestorów w Polsce w 2022 r.

"Polska to dla nas kluczowy rynek. Do usługi przekonało się już ponad 1,5 tys. klientów w Polsce, a ich aktywa na naszej platformie przekroczyły równowartość 15 mln zł. To jednak dopiero początek, bo prawdziwa pasywna rewolucja dopiero nadciąga do Polski. Chcemy być w jej awangardzie. Nasze rozwiązanie jest tanie, spersonalizowane, całkowicie zautomatyzowane i umożliwia systematyczne inwestycje na globalnym rynku akcji i obligacji już od kwoty 100 zł. To świetna alternatywa dla drogich, aktywnie zarządzanych polskich funduszy. Tym bardziej, że zdecydowana większość z nich przegrywa z indeksami" - powiedział założyciel, współudziałowiec i prezes Finaxa Juraj Hrbaty, cytowany w komunikacie.