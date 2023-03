Firmy energochłonne dostaną pomoc. 2,6 mld zł do podziału

Zostały pieniądze dla firm energochłonnych

Pieniądze mają być przekazane przedsiębiorstwom w terminie do 10 dni od zawarcia umów o dofinansowanie. Nabór wniosków do programu ruszył w na początku lutego. Firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro.