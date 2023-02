Wyższe rachunki za prąd i gaz. Firmy zawnioskowały o ponad 3,8 mld zł wsparcia

W te branże kryzys uderzył najmocniej

Do programu kwalifikowani są przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki. Po pierwsze, koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego muszą stanowić co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.

Niektóre firmy mogą dostać pomoc nawet w wysokości 50 mln euro

Zgodnie z programem firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro. Najwięcej wniosków, bo 179 dotyczyło pomocy bazowej w wysokości do 4 mln euro. W 55 wnioskach zawnioskowano o wsparcie do 50 mln euro.