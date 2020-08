Forever Entertainment szacuje zysk netto na 13,4 mln zł w I poł. 2020 r.

"Spółka wypracowała 15 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2020 r., co przełożyło się na wzrost o 135% r/r w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym okresie osiągnęła 7,2 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), którego wartość wzrosła o 150% r/r w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - czytamy w komunikacie.