Fortum rozważa budowę instalacji do produkcji RDF w Częstochowie

"Ta instalacja wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), ponieważ znajduje zastosowanie dla odpadów, z których nie można już odzyskać żadnych surowców. Paliwo alternatywne RDF wytworzone w planowanym zakładzie pozwoli wyprodukować ciepło, które trafi do mieszkańców" - powiedział manager do spraw rozwoju projektów Fortum Krzysztof Karolczyk, cytowany w komunikacie.

RDF to paliwo pochodzące ze wstępnie przetworzonych odpadów, takich jak zabrudzony papier, tekstylia, opakowania wielomateriałowe. Do jego produkcji nie są wykorzystywane odpady surowcowe ani gnijące odpady biologiczne czy kuchenne.

"Materiałem do produkcji RDF będą przesortowane, suche odpady pozyskane lokalnie. Wytwarzanie paliwa będzie zautomatyzowane. Nowoczesne zakłady produkcji RDF, takie jak inwestycja rozpatrywana w Częstochowie, projektowane są tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. W hali jest wytwarzane podciśnienie, które uniemożliwia niekontrolowane wydostanie się powietrza na zewnątrz - musi ono najpierw trafić do filtrów workowych i filtrów z węglem aktywnym, co do minimum ogranicza ryzyko przedostawania się do atmosfery nieprzyjemnych zapachów" - czytamy dalej.