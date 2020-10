GAP ma aneks przedłużający realizację projektu Polimery Police o 3 miesiące

"Jednocześnie zarząd emitenta informuje o spełnieniu warunków niezbędnych do zawarcia aneksu do umowy EPC, wskazanych w raporcie bieżącym nr 53/2020 z dnia 7 października 2020 r., tj. uzyskaniu zgód rady nadzorczej i walnego zgromadzenia spółki zależnej oraz zawarciu stosownych aneksów do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy, o podpisaniu których emitent informował w raporcie bieżącym 38/2020 z dnia 31 maja 2020 r." - czytamy w komunikacie.