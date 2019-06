Gaz-System wykonał przejścia bezwykopowe na budowie gazociągu do EC Żerań

"Gazociąg DN500 relacji tłocznia Rembelszczyzna - EC Żerań będzie miał ok. 10 km długości. W ramach tego przedsięwzięcia Gaz-System wykonał aż 9 przekroczeń bezwykopowych. Zostały one wykorzystane na ok. 30% całej długości trasy. Troska o komfort okolicznych mieszkańców oraz dbałość o środowisko naturalne były głównymi argumentami przemawiającymi za wykorzystaniem tych technologii" - czytamy w komunikacie.