Generali Investments TFI: Złoto pozostanie atrakcyjną inwestycją w 2020 r. 

"Złoto jest dobrym rozwiązaniem inwestycyjnym nie tylko w końcowej, ale praktycznie w każdej fazie cyklu gospodarczego. Analizując dane z ostatnich dwóch dekad (od 2000 r. do 2019 r.) wyraźnie widać, że w porównaniu do innych aktywów inwestycja w złoto przyniosła najwyższe stopy zwrotu. Tylko w 2019 roku jego cena wzrosła o 18 % r/r. Jednak do szczytu z roku 2011 brakuje jeszcze ponad 20%" - powiedział Straszak ISBnews.