Genomtec pracuje nad mobilnym rozwiązaniem do diagnostyki m.in. koronawirusa

Genomtec ID, czyli mobilne urządzenie do szybkiej i taniej identyfikacji patogenów m.in. bakterii, wirusów oraz grzybów, powstaje od kilku kwartałów w laboratoriach we Wrocławiu. Spółka podkreśla, że po wprowadzeniu na rynek polskie urządzenie ma być najszybszą i najbardziej precyzyjną metodą testowania także w przypadku chorób zakaźnych m.in. koronawirusów. Genomtec rozwija przełomowe urządzenie do identyfikacji patogenów w ramach projektu wartego 12 mln zł.

"Wykorzystujemy autorską, izotermalną technologię SNAAT. Sprawia ona, że cały proces przebiega w stałej temperaturze, nie ma potrzeby podgrzewania i schładzania testu. Co to oznacza w praktyce? To, że możemy skrócić badanie do 15 minut, zachowując jego niemal 100% precyzję. To standard niedostępny obecnie na świecie" - powiedział założyciel i prezes Genomteca Miron Tokarski, cytowany w komunikacie.

Spółka krok po kroku przybliża się do wprowadzenia Genomtec ID do laboratoriów i gabinetów lekarskich, korzystając przy tym z wiedzy i finansowania uznanych inwestorów, m.in. branżowego Vet Planet (oferującego w Europie np. testy diagnostyczne) czy Jakuba Swadźby, prezesa Diagnostyki, jak i funduszu Leonarto VC, wskazano.

"Komercyjna Genomtec ID będzie możliwa pod koniec 2021 r. Ściśle współpracujemy z uznanym, niemieckim Microfluidic Chipshop, obecnie projektującym, a wkrótce produkującym, kartę mikroprzepływową do naszego urządzenia. Jednocześnie, już za nawet 5-7 tygodni, będziemy w stanie zaoferować certyfikowany zestaw diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 na terenie Unii Europejskiej. Ten produkt będzie kompatybilny z urządzeniami już istniejącymi na rynku " - podkreślił Tokarski.

Firma, w ramach projektu wartego 12 mln zł, spodziewa się otrzymać certyfikat ISO 13485 (międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych) w I połowie bieżącego roku. W przyszłym roku Genomtec uruchomi także proces certyfikacji urządzenia na rynek europejski CE IVD i amerykański w ramach procedury 510(k).

"Wierzymy w zespół Genomtec, ich rozwiązanie jest unikalne, radykalnie zmienia standardy diagnostyki laboratoryjnej. Kieszonkowe laboratorium pozwoli kilkukrotnie szybciej, taniej i wydajniej rozpoznawać wirusy oraz bakterie. A prosty test jest w stanie wykonać każdy - bez wcześniejszego przeszkolenia" - powiedział jeden z inwestorów, a zarazem przewodniczący rady nadzorczej Genomteca Tomasz Stefańczyk.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Globalny rynek diagnostyki molekularnej wyniósł około 8,02 mld USD w 2018 r. Według prognoz, do 2025 r. wygeneruje około 14,56 mld USD, przy CAGR wynoszącym około 8,9% między 2019 a 2025 r.

