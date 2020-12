giełda 55 minut temu

Geotrans rozpoczął budowę księgi popytu w ramach oferty do 499 999 akcji serii C

Warszawa, 09.12.2020 (ISBnews) - Geotrans rozpoczął proces budowania księgi popytu w ramach emisji do 499 999 akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, podała spółka. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.