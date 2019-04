budownictwo 1 godzinę temu

Ghelamco Poland rozpoczęło budowę parku handlowego Prochownia Łomianki

Ghelamco Poland rozpoczęło budowę parku handlowego Prochownia Łomianki o powierzchni ok. 5 300 m2. Planowana data oddania do użytku to grudzień br., podała spółka.