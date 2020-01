Giełdy i waluty stabilne. Kwiecień: "Rynki ignorują ryzyko geopolityczne"

We wtorek, po powrocie inwestorów z długiego weekendu nastroje są lepsze. Nie można mówić o wielkim optymizmie, ale po rozpoczęciu sesji na GPW bilans wychodził mniej więcej na zero. Na lekkim plusie były za to notowania na innych największych giełdach Europy.

- Teheran uznał Pentagon za organizację terrorystyczną, zaś same USA nie dają jasnych sygnałów, co do dalszych planów. Wczoraj mylnie wysłany został list o wycofaniu się z Iraku, co później amerykańscy urzędnicy dementowali. Prawda jest taka, że nie można do końca wykluczyć eskalacji konfliktu nawet w krótkim terminie. Nastroje w samym Iranie są bardzo wzburzone - podkreśla ekspert.