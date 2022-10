Po czarnym piątku czeka nas czarny poniedziałek? Bardzo zła sytuacja na rynkach finansowych

Amerykański bank centralny (Fed) stara się stłumić inflację, która we wrześniu wyniosła za oceanem 8,3 proc. Z tej przyczyny Fed dokonał w 2022 r. wyjątkowo gwałtownej serii podwyżek stóp procentowych. To w zgodnej opinii ekspertów główny powód kurczenia się wyceny giełdowych spółek. Z tego samego powodu załamał się rynek obligacji, co przerwało serię 40 lat wzrostów .

W rezultacie w wielu miejscach na Ziemi sytuacja jest napięta jeszcze bardziej niż w USA, które są w stosunkowo dobrej sytuacji z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, inflacja choć rekordowa, w USA pozostaje niższa niż w innych krajach. Po drugie, USA nie dotyczy kryzys energetyczny w takim stopniu, jak np. Europę, ze względu na to, że Amerykanie sami są największym na świecie producentem zarówno ropy, jak i gazu.

Credit Suisse w tarapatach, pogorszenie sytuacji na giełdach w USA może wywołać efekt lawiny

"Financial Times" w niedzielę opublikował tekst o tym, że pracownicy Credit Suisse dzwonili w weekend do najważniejszych klientów, by ich uspokoić, że sytuacja banku jest stabilna. To raczej nie uspokoiło rynku, a rano w poniedziałek akcje Credit Suisse spadły o kolejne 10 proc. Przez 15 lat od 2007 r. ich wartość zmalała o ponad 95 proc.