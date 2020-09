Glapiński: Niższe stopy procentowe nie prowadzą do ograniczenia podaży kredytu

"Dlatego też przy obecnym poziomie stóp procentowych banki nie napotykają na ograniczenia w rozwoju akcji kredytowej, co zresztą jest widoczne w danych monetarnych" - napisał Glapiński w artykule dla "Dziennika Gazety Prawnej".

"Podsumowując, choć niższe stopy procentowe krótkookresowo obniżają wyniki banków realizowane na marży odsetkowej oraz wymuszają na sektorze dostosowania, to nie prowadzą do ograniczenia podaży kredytu ani do wystąpienia zagrożeń dla stabilności systemu finansowego" - dodał.