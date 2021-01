Glapiński: Posiedzenie rady ds. Obrotu Gotówk. w nowej formule na przeł. II/ III

Marks... 22 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podjąłem wiele prób zawarcia tzw. ugody ..z mBankiem i co? i nic? bezskutecznie ...mBank to arogant...wiedzą ,że złamali zasadę współżycia społecznego- art. KC. Wyrok TSUE. nie robi wrażenia na lichwiarskiej banksterce...to wyrafinowani spekulanci ...PIRAMIDA ZŁOTEGO FRANKA...a co na to rząd RP, pan Duda -niby prezydent wszystkich Polaków, co nieużyteczni posłowie ??? ano lobbują na potęgę tak jak ta, niby społeczna Lewica paradują w koszulkachz logo WOŚP-u , którego nomen omen sponsoruje krwawy mBank....to kpina , za moje pieniądze, wyrwane przez banksterów z mBanku szyją sobie drogo zdobione szmaty... pseudo posłowie ...lewicowcy od kanapy i układów...FRANKOWICZÓW mają za krowę dojną ------wiecznie na socjalu posła RP....WSTYD I HAŃBA-trzeba prawdziwej rewolucji...takiej na wzór Francji....!!!!!