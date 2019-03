Golub GetHouse spodziewa się sprzedaży Mennica Legacy Tower na przeł. 2019/2020

"My chcemy z tej inwestycji wyjść, taki był plan od początku. Proces jest na etapie zbierania ofert od potencjalnych nabywców, zobaczymy jakie one będą. Perspektywa sprzedaży tego budynku to, myślę, IV kw. br. - I kw. 2020 r." - powiedział Jarząbek dziennikarzom po uroczystości zawieszenia wiechy na biurowcu.

Przypomniał, że w procesie uczestniczy też Mennica Polska, jako partner posiadający 50% udziałów. Według niego, z "timingu" procesu wynika, że Mennica powinna zdecydować o swoim wyjściu z inwestycji lub wykupie pozostałych 50% w II-III kw. br.

"Transakcja będzie mogła zostać zamknięta, gdy budynek zostanie oddany do użytkowania. To nastąpi we wrześniu-październiku tego roku" - powiedział Jarząbek. Ocenił, że prace są realizowane zgodnie z harmonogramem i termin powinien zostać dotrzymany.

"Wierzymy, że to jeden z najlepszych budynków w Warszawie i będą o niego walczyły fundusze z całego świata" - podkreślił prezes.

140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni będą miały łączną powierzchnię biurową 65 630 m2.

Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna posiadająca ponad 55 lat doświadczenia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce firma zrealizowała do tej pory budynki biurowe takie jak: Warsaw Financial Center, International Business Center Warsaw Corporate Center czy ostatnio PRIME Corporate Center - główna siedziba banku Raiffeisen Polbank. Obecnie, wspólnie z Mennicą Polską S.A., Golub GetHouse realizuje inwestycję Mennica Legacy Tower, która powstanie przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w Warszawie.

