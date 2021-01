Gowin: Decyzje o ewent. luzowaniu obostrzeń najwcześniej w przyszłym tygodniu

"Co do tego, kiedy te restrykcje zostaną poluzowane, dziś za wcześnie przesądzać. Obserwujemy sytuację w kraju. Ona nie jest zła, ale nie doprowadziliśmy do jakiegoś radykalnego spadku liczby zachorowań i liczby zgonów, natomiast nieomal wszędzie w Europie, w tym także w krajach sąsiadujących z Polską - zwłaszcza w Czechach, na Słowacji - sytuacja jest dramatyczna. Dlatego decyzje o ewentualnym rozluźnieniu restrykcji podejmiemy nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu" - powiedział Gowin w trakcie konferencji prasowej.