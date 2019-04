energetyka 1 godzinę temu

Greenpeace: Ochrona klimatu może zapewnić wzrost zatrudnienia w energetyce

Działania na rzecz ochrony klimatu mogą spowodować, że liczba miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym wzrośnie o 66% do 48 mln w 2025 roku. W przypadku krajów europejskich należących do OECD - do tej grupy należy Polska - przewidywany jest wzrost o 87%, wynika z raportu "Outlook on employment effects of a Global Energy Transition" przygotowanego przez Institute for Sustainable Futures (ISF) dla Greenpeace.