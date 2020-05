Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną

"Czechy i Słowacja to pierwsze rynki zagraniczne, na które CCC wprowadza swoją aplikację. Aktualnie jest ona dostępna w Google Play, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie opublikowana również w App Store. Do końca pierwszej połowy 2020 roku planowane jest jej udostępnienie dla użytkowników w Rumunii, na Węgrzech oraz w Austrii, gdzie CCC obecne jest już poprzez platformę ccc.eu i sklepy stacjonarne" - czytamy w komunikacie.

"E-commerce ccc.eu na rynku czeskim i słowackim cieszy się dużą popularnością. Aplikacja stanowić będzie dla niego dodatkowe wsparcie, co przy rosnącym udziale zakupów mobilnych ma dziś szczególnie znaczenie. Mobile commerce w 2019 roku odpowiadał za ok. 60% sprzedaży online CCC, a w I kwartale tego roku było to aż 64%. Aplikacja wesprze także sprzedaż w sklepach stacjonarnych, które w części już działają na tych rynkach, co pozwala na stopniowy powrót do naszego wielokanałowego modelu sprzedaży, który jest filarem strategii CCC GO.22. Ponad połowa zakupów w aplikacji CCC generowana jest przez osoby w wieku 18-34 lat, bardzo ważną dla nas grupę młodszych klientów. Rozszerzamy w ten sposób społeczność użytkowników i influencerów modowych skupionych wokół marki CCC" - powiedział zarządzający projektem aplikacji mobilnej Michał Pachnik, cytowany w komunikacie.