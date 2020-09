Grupa Iliad z Francji chce kupić 100% Play Communications po 39 zł za akcję

"W dniu 10 sierpnia 2020 r. rada dyrektorów spółki otrzymała od Iliad S.A., francuskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych z siedzibą przy 16, rue de la Ville-L'Eveque, 75008, Paryż, Francja, wstępną niewiążącą ofertę w związku z potencjalną transakcją nabycia 100% pozostających w obrocie akcji w spółce w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki" - czytamy w komunikacie Play.

"Bezpośrednią przyczyną podania informacji poufnej do wiadomości publicznej było ogłoszenie w dniu 21 września 2020 r. przez Iliad Purple S.A.S., spółkę zależną w całości należącą do Iliad, wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% pozostających w obrocie akcji w spółce" - czytamy dalej w komunikacie.