Grupa Lotos rozpoczęła rekonstrukcję odwiertów na złożu ropy B3 na Bałtyku

Platforma Petro Giant, należąca do spółki Lotos Petrobaltic, rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3, podała Grupa Lotos. Celem działań jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. To pierwsze zadanie najnowszej i największej jednostki należącej do gdańskiego koncernu.