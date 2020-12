Grupa LUG wymieni 38,5 tys. opraw ulicznych w Warszawie za 32,08 mln zł brutto

"Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła odwołanie firmy Signify w postępowaniu przetargowym na 'Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED' dla Miasta Stołecznego Warszawa co oznacza, że wybór najlepszej oferty jest ostateczny. Zwycięzcą postępowania przetargowego jest polski producent oświetlenia działających na rynkach międzynarodowych LUG Light Factory, spółka zależna LUG. Spółka dostarczy ponad 38,5 tys. opraw ulicznych w stolicy. Do przetargu zgłosiło się sześć firm, w tym największe międzynarodowe koncerny, lecz to oferta LUG okazała się najlepiej spełniającą kryteria oceny" - czytamy w komunikacie.